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Aktüel İstanbul'da görevlendirilmek üzere 400 bekçi alınacak
Aktüel

İstanbul'da görevlendirilmek üzere 400 bekçi alınacak

Yeniakit Publisher
2020-09-18 20:56:11 -
İstanbul'da görevlendirilmek üzere 400 bekçi alınacak

ANKARA (AA) - İstanbul'da görev yapacak 400 bekçi alınacağı bildirildi.

Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden yapılan duyuruya göre, İstanbul'da görevlendirilecek 400 erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacak.

Adaylar, 19 Eylül-02 Ekim arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvuruda bulunabilecek.

Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek.

Öte yandan duyuruda diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi istendi.


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