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Aktüel

İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu

Meteorolojinin uyarılarının ardından gece saatlerinden itibaren İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 03:50:22 -
İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu

Meteorolojinin uyarılarının ardından gece saatlerinden itibaren İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Sık sık çakan şimşekler nedeniyle gece gündüze dönerken, Silivri’de yıldırım düşen evin çatısında yangın çıktı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son verilerine göre, İstanbul`da gece saatlerinden itibaren il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış başladı. Yağışın İstanbul’da bölgesel olarak gök gürültülü sağanak şeklinde devam ettiği görülürken, çakan şimşekler nedeniyle gece adeta gündüze döndü. Bazı yollarda su birikintisi olduğu görüldü. Silivri’de, boş evin çatısına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Alevler içinde yanan çatı itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

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