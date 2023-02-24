İstanbul'da göç başladı! Riskli bölgeler terk ediliyor

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen ve 43 bini aşkın insanı hayattan koparan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki büyük felaketin izleri silinmeye çalışılırken herkesin aklında olası İstanbul depremi var.

Bilim uzmanlarının yaptığı yorumlar ve kısa süre içerisinde İstanbul'da büyük bir depremin olacağı söylentileri, mega kentte yaşayanları korkuttu ve paniğe sevk etti.

İSTANBUL'DAKİ BİNALARIN YÜZDE 25'İ RİSKLİ

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve toplamda 11 ili etkileyen depremlerin yanı sıra yaklaşık 20 milyon insanın yaşadığı İstanbul'daki yapıların yüzde 25'inin riskli olması, kent sakinlerini harekete geçirdi.

GÖÇ HAREKETLİLİĞİ BAŞLADI

Kimi, binasının denetlenmesi ve güçlendirilmesini istiyor, kimi de daha güvenli olduğu belirtilen ilçelere taşınıyor. Güvenli olduğu düşünülen bölgelerin başında birçok yer geliyor.

ÖNCELİK BİNA KALİTESİ VE GÜVENİRLİLİK

Emlakçılara başvuran vatandaşların önceliği bina kalitesi ve güvenilirliği oluyor. Taşınma talebi, zemin açısından riskli olan ve eski yapıların bulunduğu bölgelerde daha yoğun oluyor.

Risksiz olduğu düşünülen bölgeler ise şunlar;

Başakşehir

Kayaşehir

Arnavutköy

Ümraniye

Ataşehir

Riskli olduğu düşünülen bölgeler ise şunlar;

Fatih

Bağcılar

Avcılar

Esenyurt

Bakırköy

Esenler

Şirinevler