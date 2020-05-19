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İstanbul'da, gemide çıkan yangın Kıyı Emniyeti tarafından söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-05-19 18:59:07 -
İstanbul'da, gemide çıkan yangın Kıyı Emniyeti tarafından söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Kartal'da bir kargo gemisinde çıkan yangın, Kıyı Emniyeti ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kartal Demir bölgesindeki İbrahim Şimşek isimli kargo gemisinde yangın çıktığı ihbarını alan Kıyı Emniyeti ekipleri olay yerine hareket etti.

Kısa sürede gemiye ulaşan ekipler, makine dairesi, güverte ve yaşam mahallinde çıkan yangına Kıyı Emniyeti 3 ve Kıyı Emniyeti 4 römorkörleriyle müdahale etti. Römorkörlere botlar da eşlik etti.

Ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürürken, geminin demir alanında beklediği öğrenildi.

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