İstanbul’da geçersiz oyların sayımında son dakika sonuçlar nedir?

Son dakika haberine göre İstanbul’da 309 sandıkta AK Parti’nin 17 bin 410 oyunun iki aşamada gasp edildiği belirlendi. AK Parti teşkilatları İstanbul’da oy gaspına yönelik itirazlarını ilçe seçim kurullarına iletti ve ilçe seçim kurulları da AK Parti’nin itirazını kabul etti. İstanbul’un 18 ilçesinde geçersiz oylar yeniden sayılıyor. Peki İstanbul’da hangi ilçelerde oylar yeniden sayılıyor? Geçersiz oyların sayımında son dakika sonuçlar nedir?

AK Parti'nin binlerce oyunun CHP ve diğer partilere kaydırıldığının ortaya çıkmasının ardından birçok ilçede oylar yeniden sayılmaya başladı. Sayımlar sonrası İstanbul'da oy farkının düştüğü ortaya çıktı. İstanbul geçersiz oy sayısı, İstanbul geçersiz oy sayımı, İstanbul geçersiz oy sayımı son durum, İstanbul geçersiz oy sayım sonuçları, İstanbul geçersiz oy sonuçları, İstanbul geçersiz oy sayısı 2019, İstanbul geçersiz oy sayımı canlı. İstanbul’da 18 ilçede geçersiz oylar, Çatalca'da ise tüm oyların sayımı yapılıyor, sonuçlar hayli değişti. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından itirazlar üzerine İstanbul'da 16 ilçede geçersiz oylar, Çatalca'da ise tüm oylar yeniden sayılıyor. Küçükçekmece, Beyoğlu, Başakşehir, Maltepe, Büyükçekmece, Çekmeköy, Eyüp, Fatih, Silivri, Tuzla, Sarıyer, Ataşehir, Beykoz, Şile, Bayrampaşa, Esenyurt, ve Ümraniye ilçe seçim kurullarında geçersiz oyların sayımı yapılıyor.

Kaydırılan oylar geri dönüyor

İstanbul'da, son gelen bilgilere göre 18 ilçede geçersiz oylar, 4 ilçede de oyların tamamı sayılıyor. Süreç devam ederken sayımları takip eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Twitter'dan önemli bir mesaj geldi. Dağ şu ifadeleri kullandı: "Bayrampaşa’da geçersiz oylar sayılıyor. Geçersiz sayılan oylardan her sandıkta en az iki tane Akparti hanesine yazılıyor. Makas daralıyor artıya geçmeye çok az kaldı inşaallah" Edinilen bilgiye göre; Bağcılar’da yapılan itiraz sonucu "kaydırma" olan sandıklarda düzeltmeler sonucu 1304 oy Binali Yıldırım'a yazılmıştı. Yine aynı şekilde Arnavutköy'de Binali Yıldırım'a 1221 oy yazılırken, bu oyların 676’sının Vatan Partisi adayına, 537’sinin ise Ekrem İmamoğlu’na kaydırıldığı belirlendi. Beykoz'da da, kaydırma yapılan ve halen devam eden geçersiz oyların sayımından 3191 oy Binali Yıldırım'ın hanesine yazıldı.

Binlerce oy Binali Yıldırım hanesine 0 olarak yazılmış

176 OY - Esenler 2371 nolu seçim sandık tutanağında 176 oy Yıldırım'a yazılırken, oy birleştirme tutanağında '0' gözüküyor.

217 OY - Ümraniye'de 1239 No'lu sandıkta AK Parti'ye verilen 217 oy YSK'ya 1 olarak bildirilmiş. Aynı sandıkta CHP'ye 69 oy çıkarken bu sayı YSK'ya bildirilirken 217 olmuş. Yani CHP'ye fazladan 148 oy verilmiş.

154 OY - Ümraniye 2314 sayılı sandıkta AK Parti'ye verilen 154 oy YSK sistemine 0 olarak girilmiş. Aynı sandıkta CHP'ye verilen 125 oy ise 154 olarak girilmiş.

147 OY - Üsküdar 2195 No'lu sandıkta AK Parti'ye verilen 174 oy YSK'ya "0" olarak bildirilmiş. Aynı sandıkta CHP'ye verilen 108 oy YSK'ya 174 olarak gönderilmiş. Bu şekliyle CHP'ye 66 oy kazandırılmış.

187 OY- Gaziosmanpaşa 2301 numaralı seçim sandık tutanağında 189 oy Yıldırım'a yazılırken, oy birleştirme tutanağında 2 oy yazılmış. 187 oy gasp edilmiş.

705 OY- Küçükçekmece'de 3473, 3476, 2129,1031 ve 2146 nolu sandıklarda Yıldırm için verilen toplam 705 oy gasp edilmiş.

278 OY- Beykoz 1452 ve 1393 nolu sandıkmlarda Yıldırım'ın 161 oyu İmamoğlu'na yazılmış. Yine Yıldırım'ın 107 oyu, oy birleştirme tutanağına hiç geçirilmemiş.

171 OY - Kartal 1391 No'lu sandıkta AK Parti'ye verilen 173 oy YSK'ya 2 olarak bildirilmiş. CHP'ye verilen 97 oy ise YSK'ya 173 olarak bildirilmiş. AK Parti'nin 171 oyu yok edilirken CHP'ye 76 oy fazladan kazandırılmış.

180 OY - Bağcılar 3196 sayılı sandıkta AK Parti'ye verilen 180 oy YSK sistemine 0 olarak girilmiş. CHP'ye verilen 96 oy ise 180 olarak girilmiş.