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İstanbul'da gece yarısı korkunç olay! Vatandaşlar denizde görünce...

Haliç Metro Köprüsü altında en az bir aylık olduğu düşünülen ceset çıktı. 26 yaşında bir gence ait olduğu belirlenen cesedin ölüm nedeni yapılacak incelemeler sonucunda netlik kazanacak.

26 Eylül 2018 Çarşamba 06:01
İstanbul'da gece yarısı korkunç olay! Vatandaşlar denizde görünce...

Olay, 00.00 sıralarında Haliç Metro Köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, su yüzeyinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören bir kişi durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve deniz polisi sevk edildi. Olay yerine gelen deniz polisi su yüzeyinde bulunan cesedi çıkardı.  Yapılan incelemelerde cesedin 26 yaşındaki S.B.’ye ait olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda S.B.’nin cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 06:01
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