İstanbul'da Gazze zirvesi! Dışişleri Bakan Hakan Fidan dünyaya duyurdu: İsrail ateşkesi ihlal ediyor

İstanbul'da düzenlenen Gazze konulu toplantı başladı. Zirveye ev sahipliği yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Bugünkü toplantıya katılan ülkelerin ortak bir görüşü var. Gazze'deki soykırımın yeniden başlamasını istemiyoruz. Ateşkesin sürmesini ve iki devletli kalıcı barışın tesisi yönünde adımlar atılmasını da destekliyoruz.

"GAZZE'NİN İMARI İÇİN SOMUT ADIMLAR ATILMALI"

Gazze'de yeniden imarı önemsiyoruz, somut adımlar atılmalı. Ateşkes sürecinin arabulucuları ve Filistin tarafıyla uzlaşı halinde yürütülmesi gerektiği konusunda hem fikiriz.

Ortadoğu geçmişte de krizlerle karşı karşıya kalmış, ancak her defasında barış ve istikrar üretebilmiş bir coğrafyadır.

"FİLİSTİNLİLERİN GÖSTERDİĞİ İRADE KARŞILIK BULMALI"

Ateşkesi sabote eden, barışı baltalayan hiçbir eyleme izin verilmemelidir. Filistinlilerin gösterdiği irade karşılık bulmalıdır. Barışa giden süreç korunmalıdır.

"İSRAİL ATEŞKESİ İHLAL EDİYOR"

İsrail ateşkesi ihlal ediyor. İsrail yardımların girişine izin vermiyor. Ateşkesten bu yana İsrail 250'ye yakın Filistinliyi öldürdü.

"BİZ GAZZE İÇİN HER TÜRLÜ FEDAKARLIĞA HAZIRIZ"

Biz barış için elimizi taşın altına sokmaya, her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız ama ortaya çıkacak dökümanlar, çerçevenin bizim de destekleyeceğimiz nitelikte olması önemli.

Toplantıya Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanlarının yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Katar'ın temsilcileri katıldı.

Toplantı öncesinde Fidan, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve BAE ile Katar'ın temsilcileriyle aile fotoğrafı çektirdi.