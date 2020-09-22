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Aktüel İstanbul'da gasbettikleri bir kişiye şantaj yapan 4 şüpheli tutuklandı
Aktüel

İstanbul'da gasbettikleri bir kişiye şantaj yapan 4 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-22 13:19:58 -
İstanbul'da gasbettikleri bir kişiye şantaj yapan 4 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, alıkoydukları bir kişiyi gasbeden ve çektikleri görüntüyle şantajda bulunan yabancı uyruklu 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Avcılar'da ikinci el eşya alım satımı yapan Suriyeli M.K.'nin, eşya almak için gittiği evde darbedilerek cep telefonu ile 10 bin lirasının gasbedildiğini ve uygunsuz görüntüleri çekilerek şantaja uğradığını bildirmesi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen ekipler, Suriyeli 5 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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