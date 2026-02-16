İstanbul'da fırtına dehşeti: Çatılar uçtu, araçlar hurdaya döndü!

İstanbul, beklenen fırtınanın etkisi altına girdi. Özellikle kentin batı ilçelerinde rüzgarın hızı yer yer fırtına boyutuna ulaşırken, sokaklarda can pazarı ve maddi hasar haberleri peş peşe geldi.

BEYLİKDÜZÜ VE ESENYURT'TA ÇATILAR UÇTU

Avrupa Yakası'nda Avcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt hattı fırtınayı en şiddetli hisseden bölgeler oldu. Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde bir binanın çatısından kopan parçalar, sokakta park halinde bulunan 5 araca zarar verdi. Esenyurt Gazi Caddesi'nde ise bir binanın çatısı komple uçarak 3 aracın üzerine düştü; yol tamamen trafiğe kapandı. Barış Mahallesi'nde de bir binanın dış cephe kaplamalarının rüzgara dayanamayıp yere çakıldığı görüldü.

MOTOKURYELER VE ESNAF ZOR ANLAR YAŞADI

Esenyurt sokaklarında fırtına nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden motokuryelerin motosikletleriyle birlikte devrildiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Esnafın rüzgarda uçuşan tezgahlarını toplamak için verdiği mücadele dikkat çekerken, belediye ekipleri yolu kapatan çatı parçalarını kaldırmak için seferber oldu.

ANADOLU YAKASI'NDA ŞİDDETLİ LODOS

Fırtına sadece Avrupa Yakası ile sınırlı kalmadı. Anadolu Yakası'nın kuzey kesimleri de şiddetli lodosun etkisi altında kaldı. Beykoz, Üsküdar ve Çekmeköy başta olmak üzere Sancaktepe, Sultanbeyli ve Kartal'da rüzgar etkisini sürdürüyor. Yetkililer, fırtınanın etkisinin devam edeceği saatlerde çatı altlarında ve ağaç diplerinde bulunulmaması gerektiği konusunda uyarılarını yeniledi.