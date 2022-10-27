  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 8 tutuklama
Yaşam

İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 8 tutuklama

İstanbul’da FETÖ'nün hücre evlerine gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 8’i tutuklandı. 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-27 22:51:00 - 2022-10-27 22:53:56

İstanbul’da FETÖ'nün hücre evlerine gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 8’i tutuklandı. 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine bağlı ekiplerce, FETÖ/PDY’nin talimatı doğrultusunda sık sık ev değiştirerek örgütsel kaydı bulunmayan kişiler üzerine kiralanan hücre evlerine yönelik dün İstanbul’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti. Örgüt üyelerinin kendi aralarında ‘gaybubet evi’ olarak adlandırdıkları hücre evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 16’sının emniyetteki işlemleri bugün tamamlandı.

8 şüpheli tutuklandı

Örgütün gizli yapılanması içerisindeki zabıt katibi, öğretmen, ihraç emniyet mensubu ve özel sektör çalışanı kişilerin de aralarında bulunduğu 16 şüpheli sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Soruşturma savcısının karşısına çıkarılan şüphelilerden 7’si adli kontrol tedbirleri konularak serbest bırakıldı. 1 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalırken, 8’i ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan TEM şubede 2 FETÖ şüphelisinin ifade işlemlerinin halen devam ettiği ve sorgularının sonunda adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23