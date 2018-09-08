İstanbul'da FETÖ operasyonu! Gözaltılar var
İstanbul'da düzenlenen FETÖ operasyonunda, 4 şüpheli yakalandı.08 Eylül 2018 Cumartesi 14:07
İstanbul'da gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonunda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen şüphelilerin haklarında gözaltı kararı çıkarıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 4 şüpheliyi yakaladı.
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