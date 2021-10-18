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Yerel İstanbul'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Yerel

İstanbul'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul polisi, FETÖ soruşturmasında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 23 eski Polis Akademisi öğrencisini gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 10:08:00 -
İstanbul'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Polis Akademisi Başkanlığı'ndan 2015 yılında ilişikleri kesilen ve YÖK tarafından yerleştirildikleri üniversitelerde de FETÖ ile irtibatlarını devam ettiren 23 eski Polis Akademisi öğrencisi tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen şüpheliler için harekete geçerek 25 adrese baskın düzenlendi.

Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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