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Gündem İstanbul’da feci kaza! Tramvay ve halk otobüsü birbirine girdi
Gündem

İstanbul’da feci kaza! Tramvay ve halk otobüsü birbirine girdi

İstanbul’da Bağcılar- Kabataş seferini yapan tramvay ile halk otobüsü birbirine girdi. Feci kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-28 14:24:00 - 2020-08-28 14:28:42
İstanbul’da feci kaza! Tramvay ve halk otobüsü birbirine girdi

Kaza İstanbul Tophane’de meydana geldi. Tramvay hattından dönüş yapan halk otobüsü tramvay ile çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ekip gönderildi.

Metro İstanbul’dan yapılan duyuruya göre, “T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında geçici bir süre için seferlerimiz Bağcılar-Karaköy istasyonları arasında yapılmaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

Günlük ortalama 350 bin yolcu taşıyan, Sirkeci’den Kabataş’a doğru, Tophane durağı üzerinde bulunan kavşakta meydana gelen kazada çok sayıda yaralı olduğu bilgisi geçildi. Ağır durumda yaralı olmaması sevindirdi.  

Birçok yolcunun yaralandığı kazada ölüm olmaması sevindirdi.

 

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