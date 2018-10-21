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İstanbul'da feci kaza! Bariyerde asılı kaldı...

Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolunda lastiği patlayan tır bariyerlere çarptı...

21 Ekim 2018 Pazar 08:09
İstanbul'da feci kaza! Bariyerde asılı kaldı...

Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolunda 22.00 sıralarında Ankara istikametine giden Necati Karagöz (45) yönetimindeki tabak ve bardak yüklü 05 LAP 220 plakalı tır, lastiği patlaması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

BARİYERLERDE ASILI KALDI... Çarpmanın etkisiyle tırın kupa kısmı bariyerlerin üzerinde asılı kalırken, sürücü Necati Karagöz ve yanında bulunan arkadaşı Osman Köse sıkışarak feci şekilde can verdi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ... İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tırda sıkışan sürücü Necati Karagöz ve Osman Köse’nin cansız bedenlerini sıkıştıkları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan incelemelerin ardından sürücü ve arkadaşının cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kaza sonrasında olay yerine gelen sürücünün yakınları sinir krizi geçirdi.

TRAFİK UZUN SÜRE TIKANDI... Öte yandan kaza mahalline gelen polis ekipleri, kaza yapan tırın kaldırılması sırasında yolu trafiğe kapattı. Uzun kuyrukların oluştuğu yolda, tırın kaldırılmasıyla birlikte trafik akışı normale döndü.


Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 08:09
  1. Ankara
  2. İstanbul
  3. kaza
  4. yavuz sultan selim köprüsü

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