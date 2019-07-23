İstanbul'da feci kaza! 12 yaralı İstanbul Havalimanına personel taşıyan midibüs ile otobüsün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

İstanbul Havalimanına personel taşıyan Yaşar Ö'nün kullandığı midibüs, Işıklar Köyü mevkisinde, aynı istikamette seyreden Ekrem Y. idaresindeki otobüsle çarpıştı. Kazada, midibüsteki 12 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle İstanbul Havalimanı istikametinde bir süre aksayan trafik, araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

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