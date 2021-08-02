  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye’den İspanya’ya teşekkür
Bakan Muş duyurdu: En yüksek temmuz ayı ihracatı
Kabine toplantısı ertelendi
Fiyat farkı dört kata çıktı! Yüzde 259...
Yerel İstanbul'da feci kaza! 1 ölü
Yerel

İstanbul'da feci kaza! 1 ölü

İstanbul'da servis aracıyla minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 11:45:00 -
İstanbul'da feci kaza! 1 ölü

Ümraniye'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Altınşehir Mahallesi Nato Yolu Caddesi'nde seyir halindeki 34 LKM 119 plakalı servis aracı ile Acısu Caddesi'nden çıkan bir minibüs çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle servis aracı devrilerek caddede sürüklendi, minibüs ise yol kenarındaki MOBESE direğine çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Güvenlik güçlerince caddeye şerit çekilerek önlem alındı.

Kazada, servis aracında bulunan 6 kişi yaralandı, sürücünün yanında oturan Eyüp Sönmez yaşamını yitirdi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Nato Yolu Caddesi'nde seyir halinde olan servis aracının Acısu Caddesi'nden çıkan bir minibüsle çarpıştıktan sonra devrilerek bir süre sürüklenmesi yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay