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Aktüel

İstanbul'da evlerden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-08 11:59:22 -
İstanbul'da evlerden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, 9 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kadıköy, Maltepe ve Kartal'daki evlerden hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çalışma başlattı.

Olay yeri çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis, 2 Temmuz'da düzenlediği operasyonlarda şüpheli Gülhanım Ç. (40), Emine Ç. (41), Nazlı F. (24) ve Döne Ç'yi (38) yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Gülhanım Ç'nin 18, Emine Ç'nin 20, Nazlı F'nin 12 ve Döne Ç'nin 12 suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Ayrıca Gülhanım Ç. ve Emine Ç'nin arandığı belirtildi.

Şüphelilerin 3-4 kişilik gruplar halinde, kimsenin bulunmadığı zaman dilimlerinde evlere girdikleri, kapı kilitlerini tornavida benzeri aletlerle zarar vererek açtıkları ve yüzlerini gizleyerek olay yerinden ayrıldıkları belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin 9 evden yaklaşık 100 bin lira değerinde eşya çaldıkları öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emine Ç. tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri kapsamında ev hapsi kararı verildi.

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