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İstanbul'da etkili yağmur uyarısı

Beklenen sağanak yağış İstanbul'da etkili olmaya başladı.

11 Ekim 2018 Perşembe 10:22
İstanbul'da etkili yağmur uyarısı

Meteoroloji'den özellikle Marmara bölgesi için son dakika hava durumu raporu geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın kuzeyi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Çanakkale, Bursa, Muğla, Denizli, Osmaniye, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Düzce, Bolu, Karabük, Tokat, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Niğde, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Hakkari çevreleri ile Adana'nın doğu, Hatay'ın kıyı ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden sonra Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Balıkesir'in kuzey, İstanbul'un batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı, İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Yağışların, akşam saatlerinden sonra Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Balıkesir'in kuzey, İstanbul'un batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde güney kesimleri, öğle saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı 23

İstanbul: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden sonra batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor 23

İzmir: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 26

Adana: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı 23

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 27Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 21

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 19

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 29

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 10:22
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  2. Osmaniye
  3. Karabük
  4. Batman
  5. Van
  6. Uşak
  7. Şanlıurfa
  8. Trabzon
  9. Tokat
  10. Tekirdağ
  11. Sivas
  12. Siirt
  13. Samsun
  14. Niğde
  15. Muş
  16. Muğla
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  18. Kütahya
  19. Kırşehir
  20. Kırklareli
  21. Kayseri
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  23. İstanbul
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  25. Hakkari
  26. Erzurum
  27. Diyarbakır
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