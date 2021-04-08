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Yerel İstanbul'da “esnafın kabusu” olmuştu! Böyle enselendi
Yerel

İstanbul'da “esnafın kabusu” olmuştu! Böyle enselendi

Şişli’de girdiği kuaför, telefoncu ve tasarım merkezlerinden kaşla göz arasında cep telefonu çalarak esnafın kabusu olan 37 yaşındaki Cezayirli hırsız, Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından saatlerce izlenen görüntülerden kaldığı adreste kıskıvrak yakalandı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, 7 saat evine gelmesi beklenilen şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 08:41:00 -

Şişli'de yabancı uykulu bir hırsız, yaklaşık 3 ay içerisinde girdiği tasarım merkezi, kuaför ve telefoncudan beş cep telefonu çaldı. Hırsızlıkların ardından kaçan şahıs, kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayların yaşanmasının ardından esnafın şikayeti üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı. İş yerlerindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, esnafın da ifadesine başvurarak şüphelinin eşkalini belirledi. Çalışmalara devam eden Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saatlerce izlediği görüntülerden şahsın Beyoğlu Örnektepe Mahallesi'nde kaldığını belirledi.

Polis, yedi saat boyunca beklediği şüpheliyi evine gireceği esnada kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Cezayir uyruklu Abdeasalam R. (27), ifadesi alınmak ve sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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