Haziran ayı konut satış verileri son dakika açıklandı. Konut satışlarında, megakent İstanbul yine tahtını korudu. İstanbul 20 547 konut satışı ve %17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Hal böyle olduğundan vatandaş da İstanbul'da en uygun ev nereden alınır? İstanbul'da nereden ev alınır 2018? Yatırım amaçlı ev nereden alınır? İstanbul'da yatırımlık daire nereden alınır? Anadolu yakasında nereden ev alınır? İstanbul'da ev almak mantıklı mı? İstanbul'da en ucuz evler hangi semtte? İstanbul'da en ucuz satılık daire fiyatları nerede? haklı olarak soruları sorulmakta.

Konut satışlarında, megakent İstanbul yine tahtını korudu. İstanbul 20 547 konut satışı ve %17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 12 078 konut satışı ve %10,1 pay ile Ankara, 6 888 konut satışı ve %5,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 13 konut ile Hakkari ve Ardahan, 39 konut ile Bayburt oldu. Türkiye'nin en büyük şehri olan İstanbul, dünyanın en büyük şehirleri arasında yer alıyor. Herkes dünyanın sayılı şehirlerinden biri olan İstanbul'da bir evi olsun istiyor. en uygun ev nereden alınır, istanbul'da nereden ev alınır 2018, yatırım amaçlı ev nereden alınır fiyatları, istanbulda yatırımlık daire nereden alınır, anadolu yakasında nereden ev alınır, istanbul'da ev almak istiyorum , istanbulda en ucuz evler hangi semtte, istanbulda en ucuz satılık daire fiyatları nerede? Sizler için araştırdık.

İSTANBUL'DA EN UYGUN KONUT NEREDEN ALINIR?

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) ve Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği’nden (KONUTDER) sektöre destek geldi. Düzenlenen basın toplantısında verilen bilgiye göre bu üç derneğin üyeleri sattıkları konutların fiyatını yüzde 20 düşürdü. İstanbul Avrupa yakasının gelişmekte olan ve son zamanlarda oldukça popüler hale gelen semtlerinden biri Beylikdüzü. Bu semtte inşa edilen birbirinden şık siteler, yeni apartmanlar ve daireler İstanbul’un diğer semtlerine göre oldukça ucuz fiyatları ile dikkat çekiyor. Beylikdüzü’nde satılık ev fiyatları 200.000 ile 400.000 TL arasında değişiyor.

Esenyurt satılık daire

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinin semtlerinden biriyken 2008 yılında Kıraç ile birleşerek ilçe haline gelen Esenyurt, konut projeleri açısından oldukça fazla alternatife sahip semtlerden bir diğeri. Esenyurt semtinde bulunan evler de İstanbul’un diğer bölgelerine göre oldukça ucuz. Esenyurt’ta satılık ev fiyatları ortalama 100.000 – 300.000 TL civarında.

Gaziosmanpaşa satılık konut

En fazla göç alan ilçelerden biri olan Gaziosmanpaşa, kentsel dönüşümün de etkisiyle son zamanlarda bir çok yeni konut seçeneği sunar hale geldi. Bugün uygun fiyatlar ile ev sahibi olmak isteyenlerin tercih edebileceği semtlerden bir diğeri olan Gaziosmanpaşa’da satılık ev fiyatları 150.000 ile 400.000 TL arasında değişiyor.

Silivri satılık daire fiyatları

İstanbul şehir merkezinin yaklaşık olarak 70 km batısında bulunan ilçe, doğusunda Büyükçekmece, batısında Marmara Ereğlisi ve Çorlu ile İstanbul’un en uçlarda yer alan ilçelerinden biri. Şehir merkezinin diğer semtlere nispeten daha uzak kaldığı bu ilçe doğal yaşam ve sakinlik isteyenler için eşsiz bir seçenek. Ev fiyatları ise Silivri’de oldukça uygun. Silivri’de satılık ev fiyatları ortalama 100.000 – 400.000 TL civarında.