  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstanbul'da en çok yağış alan ilçeler açıklandı! Fırtına bitti, kuvvetli yağmur sürüyor
Gündem

İstanbul'da en çok yağış alan ilçeler açıklandı! Fırtına bitti, kuvvetli yağmur sürüyor

Yeniakit Publisher
2023-11-29 22:48:00 - 2023-11-29 23:40:29
İstanbul'da en çok yağış alan ilçeler açıklandı! Fırtına bitti, kuvvetli yağmur sürüyor

İstanbul'da fırtına etkisini yitirirken şiddetli yağmur ise sürüyor. Dünden beri etkisini devam ettiren yağışın en çok Sarıyer ve Şişli ilçelerine düştüğü açıklandı.

İstanbul'da dün gece saatlerinden beri etkisini sürdüren fırtına sona erdi.

Şehirde kuvvetli yağmur devam ederken metrekare başı en çok yağışın yaşandığı ilçeler açıklandı.

Buna göre en çok yağışışın, 76 mm'yle Sarıyer'e ve 71,2 mm'yle Şişli'ye düştüğü belirtildi.

Öte yandan Beylikdüzü 60,2 mm, Çatalca 59,9 mm, Güngören 59,8 mm, Arnavutköy 57,3 mm, Beykoz 55,2 mm, Eyüpsultan ise 53 mm yağış aldı.

Çatıları uçuran, ağaçları deviren, deniz ulaşımını durduran ve 1 kişinin ölümüne neden olan fırtına etkisini İstanbul'da yitirdi. Ancak şiddetli yağışın gece boyunca devam etmesi bekleniyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İşte CHP belediyeciliği! İzmir'de yağmurla göle dönen caddede pelikan yüzdü
İşte CHP belediyeciliği! İzmir'de yağmurla göle dönen caddede pelikan yüzdü

Sosyal Medya

İşte CHP belediyeciliği! İzmir'de yağmurla göle dönen caddede pelikan yüzdü

İBB uyuyor: İstanbul'da felaket! Silivri ve Tuzla kıyametini yaşıyor!
İBB uyuyor: İstanbul'da felaket! Silivri ve Tuzla kıyametini yaşıyor!

Gündem

İBB uyuyor: İstanbul'da felaket! Silivri ve Tuzla kıyametini yaşıyor!

İstanbul göle döndü! Silivri'de sel isyanı
İstanbul göle döndü! Silivri'de sel isyanı

Gündem

İstanbul göle döndü! Silivri'de sel isyanı

Vali Gül ve AKOM'dan İstanbul için uyarı geldi!
Vali Gül ve AKOM'dan İstanbul için uyarı geldi!

Gündem

Vali Gül ve AKOM'dan İstanbul için uyarı geldi!

Mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmayın! İstanbul’da hayat durma noktasına geldi! O görüntüler kemareya yansıdı!
Mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmayın! İstanbul’da hayat durma noktasına geldi! O görüntüler kemareya yansıdı!

Gündem

Mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmayın! İstanbul’da hayat durma noktasına geldi! O görüntüler kemareya yansıdı!

İstanbul'da korku dolu anlar! Apartmana yıldırım düştü
İstanbul'da korku dolu anlar! Apartmana yıldırım düştü

Aktüel

İstanbul'da korku dolu anlar! Apartmana yıldırım düştü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23