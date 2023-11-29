İstanbul'da en çok yağış alan ilçeler açıklandı! Fırtına bitti, kuvvetli yağmur sürüyor
İstanbul'da fırtına etkisini yitirirken şiddetli yağmur ise sürüyor. Dünden beri etkisini devam ettiren yağışın en çok Sarıyer ve Şişli ilçelerine düştüğü açıklandı.
İstanbul'da dün gece saatlerinden beri etkisini sürdüren fırtına sona erdi.
Şehirde kuvvetli yağmur devam ederken metrekare başı en çok yağışın yaşandığı ilçeler açıklandı.
Buna göre en çok yağışışın, 76 mm'yle Sarıyer'e ve 71,2 mm'yle Şişli'ye düştüğü belirtildi.
Öte yandan Beylikdüzü 60,2 mm, Çatalca 59,9 mm, Güngören 59,8 mm, Arnavutköy 57,3 mm, Beykoz 55,2 mm, Eyüpsultan ise 53 mm yağış aldı.
Çatıları uçuran, ağaçları deviren, deniz ulaşımını durduran ve 1 kişinin ölümüne neden olan fırtına etkisini İstanbul'da yitirdi. Ancak şiddetli yağışın gece boyunca devam etmesi bekleniyor.
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