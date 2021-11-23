İstanbul'da en çok kazanın yaşandığı yerler belli oldu

16 milyon nüfuslu İstanbul'da 2017 yılında 186 kişi, 2018 yılında 141 kişi, 2019 yılında, 117 kişi ve 2020 yılında ise 91 kişi yaşanan trafik kazalarında yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı yüzlerce araç da kullanılamaz hale geldi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün mercek altına aldığı İstanbul'da en sık kaza yaşanan 10 nokta tespit edildi. Detaylı analizler sonucu Cevizlibağ, Vatan Caddesi, Kozyatağı gibi her akşam yoğunluk yaşanan yollarda trafik kazaları yaşandığı belirlendi. İşte, İstanbul'da en çok kaza yapılan caddeler...

İlk sırada Zeytinburnu var

* Zeytinburnu

* Cevizlibağ

* Piyalepaşa

* Vatan Caddesi (Özellikle Akdeniz Caddesi kesişimi)

* Haliç Köprüsü

* TEM Otoyolu Sultangazi ayrımları

* Büyükdere Caddesi

* Barbaros Bulvarı

* Pendik sahil yolu

* D100 Kozyatağı mevkii