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Yerel İstanbul’da elektrik trafosunda patlama! 3 işçi yaralandı
Yerel

İstanbul’da elektrik trafosunda patlama! 3 işçi yaralandı

İstanbul Fatih'te park içinde bulunan elektrik trafosu patladı. Patlamada o sırada çalışma yapan 3 işçi yaralandı. İşçiler olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 16:08:00 -
İstanbul’da elektrik trafosunda patlama! 3 işçi yaralandı

Patlama, saat 14:00 sıralarında Seyit Ömer Mahallesi’nde bulunan Fındıkzade Çukurbostan Parkı’nda meydana geldi. Park içerisinde bulunan trafo bakım yapıldığı esnada patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bakım için içeride bulunan 3 BEDAŞ personeli patlama sırasında yaralandı. Yaralanan 3 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Şiddetli bir patlama sesi duyduğunu söyleyen Aynur Kara, Okula giderken patlama oldu. Ben çöp kovası patladı sandım. Şiddetli bir şekilde bom sesi duydum” dedi. Ekipler trafoda inceleme yaparken, ilk belirlemelere göre patlamanın kısa devre sonucun meydana geldiği tahmin ediliyor. DHA

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