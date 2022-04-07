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Yaşam İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
Yaşam

İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

İstanbul'un bazı ilçelerini etkileyen elektrik kesintileri yaşanıyor. Kesintilerin yaşandığı bölgelerde yaşayanlar ise 'Elektrikler ne zaman gelir?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, İstanbul'da elektrikler saat kaçta gelecek?

Yeniakit Publisher
2022-04-07 13:59:00 -
İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

7 Nisan Perşembe günü İstanbul’un bazı ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanıyor. Kesintilerin yaşandığı ilçelerde yaşayanlar ise ‘Elektrikler ne zaman gelir?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2293., 2339., 2340., 2341., KARANFİL, MASLAK sk bölgelerinde 07/04/2022 09:00:00 - 07/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1600., 1606., 1608., 1612., 1613., 1615., 1618., 1619., 1620., 1621., 1622., 1623., 1624., 1625., 1626., 1644., 1645., 1704., İNÖNÜ sk/ MAHMUTBEY mah 2565., 2566., İNÖNÜ sk bölgelerinde 07/04/2022 12:00:00 - 07/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 947., 950., 951., 962. sk bölgelerinde 07/04/2022 09:00:00 - 07/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1592., 1593., 1594., 1595., 1596., 1597., 1607., 1608., 1610., BAĞCILAR ASFALTI sk/ YENİMAHALLE mah 1540., 1545., 1546., 1547., 1550., BAĞCILAR ASFALTI, DÖKÜMCÜLER, ŞEHİT GÜNTAY POLAT sk bölgelerinde 07/04/2022 10:00:00 - 07/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Planlı ve anlık kesintilerin tam listesine ulaşmak için AYEDAŞ ve BEDAŞ resmi web sitesine göz atabilirsiniz.

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