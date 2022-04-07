7 Nisan Perşembe günü İstanbul’un bazı ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanıyor. Kesintilerin yaşandığı ilçelerde yaşayanlar ise ‘Elektrikler ne zaman gelir?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2293., 2339., 2340., 2341., KARANFİL, MASLAK sk bölgelerinde 07/04/2022 09:00:00 - 07/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1600., 1606., 1608., 1612., 1613., 1615., 1618., 1619., 1620., 1621., 1622., 1623., 1624., 1625., 1626., 1644., 1645., 1704., İNÖNÜ sk/ MAHMUTBEY mah 2565., 2566., İNÖNÜ sk bölgelerinde 07/04/2022 12:00:00 - 07/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 947., 950., 951., 962. sk bölgelerinde 07/04/2022 09:00:00 - 07/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1592., 1593., 1594., 1595., 1596., 1597., 1607., 1608., 1610., BAĞCILAR ASFALTI sk/ YENİMAHALLE mah 1540., 1545., 1546., 1547., 1550., BAĞCILAR ASFALTI, DÖKÜMCÜLER, ŞEHİT GÜNTAY POLAT sk bölgelerinde 07/04/2022 10:00:00 - 07/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Planlı ve anlık kesintilerin tam listesine ulaşmak için AYEDAŞ ve BEDAŞ resmi web sitesine göz atabilirsiniz.