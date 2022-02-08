İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler: 8 Şubat 2022 AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama!

İstanbul’da kimi zaman arıza kimi zaman da bakım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintileri yaşanabiliyor. 8 Şubat Salı günü ise bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple pek çok kişi ‘Elektrik ne zaman gelecek?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

AYEDAŞ nedir?

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ), İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Bölgesi'nde yer alan ilçeler kapsamındaki elektrik dağıtım şebekesi inşa, bakım ve işletme faaliyetlerini sürdüren bir şirkettir.

BEDAŞ nedir?

1970 yılında Türkiye Elektrik Kurumu’nun (TEK) sorumluluğunda gerçekleştirilen elektrik dağıtım çalışmaları, 23 Şubat 1983 tarihinde İstanbul merkez olmak üzere Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya illerini kapsayan bölgede “Sınırlı Sorumlu” bir yapıya dönüştürülür ve “Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi” adını alır.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi, 18 Haziran 1984 tarihinde, 18435 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) hakkında çıkarılan kanun hükmünde kararname uyarınca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı bir KİT olarak yapılanır.

24 Aralık 1989 tarihinde, İstanbul ili ve bağlı ilçe ve köyleri kapsayacak biçimde faaliyet alanı yeniden belirlenerek diğer iller ayrılır ve adı da değiştirilerek “İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi” olarak çalışmaya başlar.

1990 yılına gelindiğinde, 1984’te çıkarılan 3096 sayılı görev şirketleri hakkındaki yasa uyarınca, İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi’nin faaliyet alanındaki Anadolu Yakası’nın İşletme hakkı, Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş.’ye devredilir.

Türkiye Elektrik Kurumu’nun 15 Eylül 1993 tarihinde, Türkiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) olarak yeniden yapılandırılmasının ardından, İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi TEDAŞ’a bağlanır.

12 Temmuz 1995 tarihinde adı “Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. “ olarak değiştirilir ve TEDAŞ’a bağlı bir ortaklık yapısıyla çalışmaya başlar.

BEDAŞ 2 Nisan 2004 tarihinde alınan karar ile diğer tüm elektrik dağıtım bölgeleri gibi özelleştirme kapsamına alınır ve 28.05.2013 itibari ile özelleştirilmesi tamamlanarak Cengiz Holding ve Kolin İnşaat Ortaklığı bünyesinde hizmetlerine devam eder.

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler: 8 Şubat 2022 AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama!

Anadolu yakası kesintileri için AYEDAŞ, Avrupa yakası kesintileri için BEDAŞ web sitesinden sorgulama yapabilirsiniz. Ayrıca ALO 186’yı arayarak hangi bölgede ne kadar sürelik bir kesinti yaşanacağı bilgisine de erişebilirsiniz.

AYEDAŞ elektrik kesinti sorgula sayfası için tıklayınız

BEDAŞ elektrik kesinti sorgula sayfası için tıklayınız