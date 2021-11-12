İstanbul'da 'ekmek' kaç lira? İşte İstanbulluya oynanan oyun

Yeniakit.com.tr

İstanbul'daki bazı "fırsatçı" fırıncılar, ekonomi üzerinden AK Parti iktidarını hedefe koyan medya kuruluşlarının desteğini de arkasına alarak, elini vatandaşın cebine soktu. Fırıncılar Odası, İstanbul'un birçok bölgesinde keyfi tarifelerle 220 gr ekmeği 2,5 liradan sattı.

Ekim ayından beri yasal açıklama olmadan "İstanbul'da ekmeğe zam" başlıklı haberler yapan medya kuruluşları, her ne kadar "halkçı" geçinseler de iktidar düşmanlığı ile vatandaşın parasının haksız yere çalınmasına ortaklık etti.

Henüz "zam" yokken 28 Ekim'de yaptıkları "zam" haberleri

Ticaret Bakanlığı itiraz etmezse...

İstanbul Ticaret Odası, dünkü meclis toplantısında Ekim ayından bu zamana kadar her fırıncının keyfi fiyat uyguladığı ekmek için yeni bir karar aldı. İTO'ya bağlı fırınlar için daha önce 220 gr olan ekmek, 230 grama yükseltilirken, 2 lira olan fiyatı da 2,5 lira olarak belirlendi. Eğer Ticaret Bakanlığı fiyata itiraz etmezse, İstanbul'da 230 gram ekmeğin satış fiyatı 2,5 lira olacak.

Yeniakit.com.tr'ye konuşan fırıncı Adem Duran, geçtiğimiz aydan bu yana süregelen "ekmek fiyatı üzerindeki oyunu" detayları ile anlattı.

'2,5'u zorlarsanız vatandaşın belini bükersiniz'

28 Ekim tarihinde ortada olmayan "zammı" haberleştiren medya kuruluşlarının, bugün henüz Ticaret Bakanlığı'nın ne diyeceği bilinmezken, yazıp servis ettikleri, "Resmi açıklama, ekmeğe zam geldi" başlıklı haberlerine değinen Duran, "Bize resmiyette böyle bir zam açıklanmadı. Elimizdeki resmi tarife ortada. 220 gr ekmek 2 lira. Bu tavan fiyatı. Bunun üzerine çıkamazsın. 1,5 liraya, 1,75 liraya, en fazla da 2 liraya satabilirsin ama 2,5'u zorlarsanız vatandaşın belini bükersiniz. Şu anda maalesef bazı fırıncılar da bazı marketler gibi 'fırsat' kolluyor." dedi.

'Herkesin eli vatandaşın cebinde'

Pandemi sürecinde ortaya çıkan fırsatçıların ekmeği uzun süredir "yasal olmayan" şekilde bazı oyunlarla zamlı sattıklarını belirten fırıncı Adem Duran, "Fırıncılar ekmeği ortalama olarak tanesi 1,5 liradan bakkala veriyor. Bakkal onu alıp 2,5 liraya satıyor. O bakkal ekmek başına bir lira kar ediyor. Mesela fırsatçı bir fırıncı, vatandaşa ekmeği 2,5 liraya satıyor. Fırıncıdan aynı ekmeği alan bakkal 2 liraya satıyor. Herkesin eli vatandaşın cebine girmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Denetim yok!

Yaşanan süreçte ekmeğin gramıyla da oynandığını vurgulayan Duran, şöyle devam etti:

"Bir süre önce de 2,25 lirayı zorladılar. Tutturamayınca, gramajı düşürerek '180 gram' ekmeği 2 liraya vermeye başladılar. Yasa, 'ekmeği 220 gramın altına düşürmeyeceksin' diyor. Bunlar sektörü, 'serbest piyasa' gibi görüyorlar. Denetimlerde de ciddi sıkıntı var."

Fırsatçılığı özetleyen cümle: Aynı kişinin ürettiği ekmek aynı kişinin bir fırınında 2 TL, diğer farklı semtteki fırınında 2,5 TL

"Fırıncılar bize verilen resmi tarifenin dışına çıkarak, bölge bölge kafalarına göre zam yapıyor." diyen Adem Duran, "Mesela bana burada komşu olan fırıncı, benimle rekabet etmek için ekmeği 2 liradan satarken, diğer fırınında aynı ekmeği 2,5 liraya satıyor." ifadelerini kullandı.

Duran, sözlerini şöyle tamamladı: "Fırıncılar Odası resmi fiyatla keyfine göre oynayıp, bizim gibi resmi fiyatın dışına çıkmayan fırıncılara baskı uyguluyor."