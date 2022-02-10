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Ekonomi İstanbul'da ekmeğe zam!
Ekonomi

İstanbul'da ekmeğe zam!

İstanbul Ticaret Odası'na bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin fiyatı 3 TL'ye yükseltildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 20:57:00 -
İstanbul'da ekmeğe zam!

İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin fiyatı 3 TL'ye yükseltildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için odanın şubat ayı meclis toplantısında oylama yapıldı.

Oylama sonucunda, İstanbul'da "1 kilogram ekmek fiyatı azami 14,28 TL'yi geçmemek kaydıyla 210 gram ekmek için 3 TL olacak" şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi kabul edildi.

Daha önce belirlenen tarifede bir kilogram ekmeğin azami fiyatı 10,87 TL olarak belirlenmiş ve 230 gram ekmeğin 2,5 TL'den satılması kararlaştırılmıştı. Buna göre ekmeğin kilogram fiyatına yüzde 31,4'lük zam gelmiş oldu.

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