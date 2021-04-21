  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstanbul'da ekmeğe zam!
Gündem

İstanbul'da ekmeğe zam!

İTO'ya bağlı ve fırıncılar odasına bağlı fırınlarda 200 gr. ekmeğe zam geliyor. 1.75 TL'lik ekmek 2 TL'den satılacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 12:10:00 -
İstanbul'da ekmeğe zam!

Ramazan sonrasında İTO’ya bağlı yaklaşık 500 fırında ekmeğe yüzde 15 zam yapılacak. Böylelikle 240 gramlık ekmek 2 TL’den satılacak.

İstanbul’da yıllardır iki farklı ekmek fiyatı uygulanıyor. Valilik ve fırıncılar odasından oluşan komisyon yaygın olarak satılan ekmeğin fiyatını belirlerken, İstanbul Ticaret Odası’na (İTO) kayıtlı olan fırınlar ise ticaret odasının oluşturduğu komisyonda kendi fiyatlarına karar veriyorlar.

Ramazan sonrası yüzde 15 zam

Son olarak geçen yıl ekim ayında hem İTO’ya bağlı fırınlar hem de fırıncılar odasına bağlı fırınlar, İstanbul'da ekmek fiyatlarına yüzde 20 zam yapmıştı.

İTO komisyonundan geçen zam kararının, salgının pik yapması ve Ramazan'a denk gelmesi nedeni ile dondurulduğu bildirildi.

Ramazan sonrasında ekmeğe yüzde 15 zam yapılarak 200 gramlık ekmeğin 1,75, 240 gramlık ekmeğin de 2 TL’den satılacağı kaydedildi.

Fırıncılar odası: Zam şu an gündemimizde yok

Dünya gazetesinden Yener Karadeniz'in haberine göre, İstanbul fırıncılar Odası’nın gündeminde ise henüz bir zam olmadığı belirtildi.

Halihazırda federasyon tarafından 9 TL olarak tavsiye edilen ekmeğin kilogram fiyatı, hem İTO’ya bağlı fırınlarda hem de diğerlerinde 7,5 TL.

240 gram ekmek 2 lira

Buna göre 200 gr. ekmek 1,5 TL, 240 gram ekmek de 1,75 TL. Ramazan sonrasında ise İTO’ya bağlı yaklaşık 500 fırında 240 gramlık ekmek 2 TL'ye  satılacak.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altını olanlara ABD'li analistlerden bomba uyarı!
Ekonomi

Altını olanlara ABD'li analistlerden bomba uyarı!

JP Morgan analistleri, altının geleceğine dair beklentilerini açıkladı. Aynı zamanda altın fiyatları bugüne yükselişle başladı. İşte güncel ..
Fatih Altaylı'nın aşı yalanı elinde patladı: Yalanını ortaya çıkaranlara hakaret etti!
Gündem

Fatih Altaylı'nın aşı yalanı elinde patladı: Yalanını ortaya çıkaranlara hakaret etti!

Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne aşı olmaya gittiğini söylerken, olmadık yalanlara baş..
Malezya'dan Myanmar'da şiddetin durması
Dünya

Malezya'dan Myanmar'da şiddetin durması

Malezya hükümeti, askeri darbenin gerçekleştiği Myanmar'da şiddete son verilmesi çağrısında bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay