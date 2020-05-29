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Aktüel

İstanbul’da eczanelerin çalışma saatlerinde değişiklik

Covid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul’da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 11:16:12 -
İstanbul’da eczanelerin çalışma saatlerinde değişiklik

Covid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul’da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacak.


İstanbul Eczacılar Odası tarafından yapılan açıklamada, “Covid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul’da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacaktır” denildi.

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