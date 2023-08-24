İstanbul'da E5'te minibüs cayır cayır yandı! Trafik kilitlendi
İstanbul'da E5 karayolu Mecidiyeköy metrobüs durağı yakınlarında bir minibüs seyir halindeyken yandı.
Alev topuna dönen minibüs nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle trafiğin durma noktasına geldiği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olaya ilişkin konuşan minibüs şoförü Fatih Özer "Yangını fark edince aracı hemen sola çektim. Yangın tüpünü aldım söndürmeye çalıştım ama alev yükselince mecburen aşağı inmek zorunda kaldım. Minibüs boştu." dedi.