  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstanbul'da E5'te minibüs cayır cayır yandı! Trafik kilitlendi
Gündem

İstanbul'da E5'te minibüs cayır cayır yandı! Trafik kilitlendi

Yeniakit Publisher
2023-08-24 21:12:00 - 2023-08-24 21:46:13

İstanbul'da E5 karayolu Mecidiyeköy metrobüs durağı yakınlarında bir minibüs seyir halindeyken yandı.

Alev topuna dönen minibüs nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle trafiğin durma noktasına geldiği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olaya ilişkin konuşan minibüs şoförü Fatih Özer "Yangını fark edince aracı hemen sola çektim. Yangın tüpünü aldım söndürmeye çalıştım ama alev yükselince mecburen aşağı inmek zorunda kaldım. Minibüs boştu." dedi.

Deprem ve yangın gibi felaketler esnasında namaz bozulur mu?
Deprem ve yangın gibi felaketler esnasında namaz bozulur mu?

İSLAM

Deprem ve yangın gibi felaketler esnasında namaz bozulur mu?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

TÜRK DEGS'den Çanakkale'deki yangına ilişkin PKK hatırlatması!
TÜRK DEGS'den Çanakkale'deki yangına ilişkin PKK hatırlatması!

Gündem

TÜRK DEGS'den Çanakkale'deki yangına ilişkin PKK hatırlatması!

Alev alev yanıyor! Orman yangınında ateş hortumu çıktı
Alev alev yanıyor! Orman yangınında ateş hortumu çıktı

Dünya

Alev alev yanıyor! Orman yangınında ateş hortumu çıktı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23