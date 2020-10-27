İstanbul'da drift yapan sürücü yakalandı
İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde bir park girişinde drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücü gözaltına alındı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği, 26 Ekim'de Beylikdüzü Osmanlı Parkı girişinde bir sürücünün drift yaparak trafiği tehlikeye düşürmesine ilişkin görüntünün, sosyal medyada yer almasının ardından çalışma başlattı.
Görüntüleri inceleyen polis, plakasını tespit ettiği aracın sürücüsü Doğukan Ç'yi gözaltına aldı.
Sürücü Doğukan Ç'ye driftten 6 bin 141 lira, sürücü belgesini yanında bulundurmamaktan 288 lira olmak üzere 6 bin 429 lira idari para cezası uygulandı.
Sürücü, adli işlem yapılmak üzere Beylikdüzü Şehit Orhan Şahin Polis Merkez Amirliği'ne teslim edildi.