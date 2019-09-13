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İstanbul’da “drift” yapan magandalara 15 bin lira ceza kesildi

İstanbul’un çeşitli noktalarında lüks otomobillerle dakikalarca “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yapan, egzoz patlatan ve patinaj çeken magandalar, sivil trafik polisi tarafından yakalandı.

13 Eylül 2019 Cuma 16:46
İstanbul’da “drift” yapan magandalara 15 bin lira ceza kesildi

İstanbul’un çeşitli noktalarında lüks otomobillerle dakikalarca “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yapan, egzoz patlatan ve patinaj çeken magandalar, sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Ehliyetlerine el konulan, araçları bağlanan magandalara toplamda 15 bin 293 lira idari para cezası kesildi.


İstanbul Maslak Atatürk Oto Sanayi’de toplanan bir grup lüks otomobilli magandadan biri, dakikalarca sokaklarda “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak terör estirmişti. Sanayinin sokaklarını trafiğe kapatan maganda, etrafında dönerek tozu dumana kattığı yetmezmiş gibi abart egzoz da kullanarak gürültü yapmıştı. Ümraniye’de başka bir maganda ise cadde ortasında kendi etrafında defalarca döndükten sonra bir de çekicinin üzerinde patinaj çekmişti.


Görüntülerin medyaya yansımasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri harekete geçti. Görüntüleri inceleyen polis, yanlama yapan magandaların otomobillerinin 34 JDM 58 ile 34 DP 7068 olduğunu tespit etti. Sürücülerin Doğukan O. ile B.K olduklarını da belirleyen polis, şahısları yakalayarak gözaltına aldı.



Ehliyetlerine ve otomobillerine el konuldu


Şubeye götürülen magandalardan Doğukan O.’ya burada, “Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya ve ya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi (drift) veya kendi etrafında döndürülmesi” maddesinden 5 bin 10 lira, (Mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması abartı egzoz kullanmak) maddesinden bin 2 lira, ve (Diğer eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek ve bir kaza halinde içindekiler için tehlike olabilecek... Karayolunu kullananlar için tehlike oluşturacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek... şekilde olan araçları kullanmak) maddesinden ise 235 lira olmak üzere toplamda 6 bin 247 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca magandanın kullandığı araç trafikten men edilirken, ehliyetine de el konuldu.



Ruhsat sahibine de ceza yağdı


Ümraniye’de cadde ortasında yanlama yaptıktan sonra çekicinin üstünde patinaj yapan maganda B.K.’ya ise (Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayolları dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freni çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi (drift) veyakendi etrafında döndürülmesi) maddesinden 5 bin 10 lira, (Sürücü belgesi olmadığı halde araç kullanmak) maddesine istinaden 2 bin 18 lira, olmak üzere toplamda 7 bin 20 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca ruhsat sahibi G.M.K.’ya da, (Sürücü belgesiz araç kullanılmasına izin vermek) maddesinden 2 bin 10 lira idari para cezası uygulandı.



2 yıla kadar hapisle yargılanacaklar


Şubede işlemleri tamamlanan sürücüler D.O. ile B.K. (ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır) maddesinden adli işlem yapılmak üzere Ayazağa Polis Merkezi ve Ümraniye Şehit Numan Şeref Datli Polis Merkezine teslim edildi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 16:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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