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Aktüel

İstanbul’da dolu sürprizi

İstanbul’da etkili olan yağmur sonrası bazı bölgelerde dolu yağdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 14:05:27 -
İstanbul’da dolu sürprizi

İstanbul’da etkili olan yağmur sonrası bazı bölgelerde dolu yağdı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da yağmur etkili oldu. Yağmur sonrası ise bazı bölgelerde dolu sürprizi yaşandı. 81 ilin tamamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıkmak zorunda olan vatandaşlar ise Esenyurt’ta etkili olan dolu yağışı sırasında binaların altına sığınarak yağışın dinmesini bekledi.

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