İstanbul’da dikkat çeken artış

İstanbul’da Covid-19 vak’alarının görülmeye başlamasının ardından, Mart ayı sonunda azalma gösteren sokağa çıkan kişi sayısında Nisan ayının son haftasında, Mart ayı sonuna göre yüzde 30,4 artış kaydedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, kentte Nisan ayına ilişkin ulaşım rakamlarını değerlendirdi. Ortalama nüfusun yüzde 20,9’unun sokağa çıktığı İstanbul’da, toplu taşıma yolculuk sayısı da bir ayda yüzde 9 yükseldi. Toplu taşımada en fazla otobüs tercih edilirken, trafikte en yoğun saat, 17.00 oldu. İki yaka arası geçişler yüzde 30,9 azalırken, en yoğun geçiş 30 Nisan’da yaşandı. Trafik yoğunluk indeksi 10’a düşerken, ana güzergâhlardaki ortalama hızda yüzde 13 artış kaydedildi.

Mart ayının son haftasında, İstanbul’da nüfusun yüzde 16,1’i (2 milyon 493 bin 245) sokağa çıktı. Bu oran, Nisan ayının son haftasında yüzde 30,4 artarak yüzde 20,9’a (3 milyon 251 bin 140) yükseldi.

Toplu taşımada, bir ayda yüzde 9 artış

31 Mart itibari ile ortalama günlük yolculuk sayısı, 1 milyon 24 bin 248 iken, 30 Nisan’da, yüzde 9’luk bir artışla 1 milyon 116 bin 565’e çıktı. 6-10 Nisan tarihlerinde 902 bin 34; 20-24 Nisan arasında ise 733 bin 573 yolculuk yapıldı.

60 yaş üstü yolculuk yüzde 53 arttı

60 yaş üstü, 06-10 Nisan tarihleri arasında, 24 bin 36; 30 Nisan’da yüzde 53 artışla 36 bin 740 yolculuk gerçekleştirdi. 60 yaş üstünün tüm yolculuklardaki payı, belirtilen tarihlerde, yüzde 2,7’den yüzde 3,3’e çıktı. Engelli vatandaşlar da ise yüzde 4’ten yüzde 4,2’e yükseldi.

En fazla otobüs tercih edildi

Nisan ayında toplu taşımayı tercih edenlerin yüzde 55,9’u otobüs, yüzde 24,4’ü metro ve tramvay, yüzde 12,4’ü Metrobüs, yüzde 5,6’sı Marmaray, yüzde 1,8’i ise deniz yolunu kullandı.

Araç geçişinde üç haftada yüzde 35 artış

Mart ayında, hafta içi ana arterler üzerinden geçen saatlik araç sayısı ortalama 2 bin 73 iken, Nisan ayında bin 487’ye düştü. Araç sayıları 6-10 Nisan’da bin 278; 27-30 Nisan’da yüzde 35,1 artışla bin 727 oldu.

En yoğun saat, 17.00

Nisan ayında, araç hareketliliğinin yoğun olduğu zaman aralığı 16.00 ile 18.00; en yoğun saat 17.00 olarak kaydedildi. Sokağa çıkma yasaklarından bir gün önce ise 18.00 oldu.

İki yaka geçişi yüzde 30,9 azaldı

Nisan ayında, yaka geçişi yapan araç sayısı Mart ayına göre yüzde 30,9 azalarak günlük ortalama 238 bin 875 oldu. Mart ayında, hafta içi ve sokağa çıkma yasağının olmadığı günlerde, yaka geçişi yapan araç sayısı 345 bin 521 oldu.

Yaka geçişinde en yoğun gün 30 Nisan oldu

Nisan ayında, en fazla geçiş 27-30 Nisan tarihlerinde gerçekleşti. En yoğun gün ise 302 bin 594 araçla 30 Nisan Perşembe günü oldu. Yaka geçişlerinin yüzde 53,8’i 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, yüzde 36,2’si FSM Köprüsü, yüzde 6,8’i YSS Köprüsü ve yüzde 3,2’si Avrasya Tüneli’nden gerçekleşti.

Yaka geçişinin en yoğun olduğu saatler 17.00 ve 18.00

Mart ayı Covid-19 öncesi, Mart ayı Covid-19 sonrası ve Nisan ayında saatlik yaka geçiş sayıları 08.00 ila 18.00 saatleri arasında birbirine çok yakın ve aynı eğilimde gerçekleşti. En yoğun saatler ise 17.00 ile 18:00 saatleri oldu.

Trafik yoğunluğu indeksi 10’a düştü

Şubat ayında 30 olarak ölçülen trafik yoğunluğu indeksi Mart ayında, 21 olarak ölçüldü. Nisan ayında, Mart ayı Covit-19 öncesine göre yüzde 68,7 azalarak 10’a düştü.

En yüksek trafik indeksi 27 ile saat 18.00’da ölçüldü.

Mart ve Nisan ayları için, hafta içi ve yasağın olmadığı günlerde, Covid-19 öncesi ortalama 33 olan trafik yoğunluğu indeksi, Covid-19 sonrası 14 olarak ölçüldü. Saatlik dağılımlarda hem Covid-19 öncesi hem de Covid-19 sonrası zirve yoğunluk indeksi saat 18.00 olarak kaydedildi.

Ortalama hız, yüzde 13 artış gösterdi.

3 bin 110 kilometre uzunluğundaki ana güzergâhlarda, günlük hafta içi ortalama hız, Mart ayı Covid-19 öncesi duruma göre yüzde 13 artış gösterdi. Süre açısından yüzde 21 oranında iyileşme gözlendi.

Zirve saatleri ortalama hızı arttı

Nisan ayında, hafta içi sabah zirve saat ortalama hızı, 2-13 Mart tarihlerinde ölçülen ortalama hıza göre yüzde 31 artarak 54 km/saatten 71 km/saate yükseldi. Hafta içi akşam zirve saati ortalama hızı ise 46km/saatten 65km/saate çıktı.

Karayolunda geçen süre yüzde 15 iyileşme gösterdi

Nisan ayında, karayolu şebekesinde hafta içi trafikte geçen sürede yüzde 15 oranında iyileşme görüldü. Hafta içi akşam zirve saatte, geçiş süresi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde (Bayrampaşa – Kozyatağı arası) 72 dakikadan 19 dakikaya; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ise (Halıcıoğlu – Kadıköy) 62 dakikadan 22 dakikaya düştü.