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Seçim 2019 Sayfası

İstanbul’da dev narkotik operasyonu

İstanbul polisi, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte il genelinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik bir çok adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı operasyona Özel Harekat Polisi de destek verdi.

16 Nisan 2019 Salı 06:34
İstanbul’da dev narkotik operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul genelinde bir çok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Saat 04:30 sıralarında başlayan operasyona Özel Harekat Polisi de destek verdi.

Kapı açılmayınca koç başı ile kırıldı

DHA'nın haberine göre; operasyon yapılan adreslerden biri de Bağcılar, Demirkapı Mahallesi 1659 sokaktaki 3 katlı bina oldu. Girişte bulunan demir kapının camını kırarak binaya giren ekipler, daire kapısının açılmaması üzerine koç başı ile kapıyı kırarak içeri girdi.

Arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor

Narkotik polisinin daha önce belirlediği adreslere yönelik olarak bir çok ilçede eş zamanlı olarak yapılan operasyonda arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 06:34
  1. İstanbul
  2. NARKOTİK
  3. BASKIN

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