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Gündem İstanbul'da deprem tedirginliği! O ilçelerle ilgili flaş gelişme
Gündem

İstanbul'da deprem tedirginliği! O ilçelerle ilgili flaş gelişme

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 2 büyük depremin ardından konut piyasasında hareketlilik başladı. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar deprem riski daha az olan bölgeleri araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-22 17:26:00 -
İstanbul'da deprem tedirginliği! O ilçelerle ilgili flaş gelişme

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 2 büyük depremin ardından konut piyasasında hareketlilik başladı. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar deprem riski daha az olan bölgeleri araştırmaya başladı.

 

Bazı ev sahipleri fay hattına yakın olan bölgedeki evlerini satılığa çıkardı. Kirada oturanlar ise daha az risk altında olan ilçelerdeki konutlara ilgiyi artırdı. Fay hattından uzaklaşmak isteyen vatandaşlar, Başakşehir ve Arnavutköy gibi bölgelerdeki konutlara rağbet gösteriyor.

1999 deprem öncesi yapılan konutlara da ilgi düşerken, yeni binalara ilgi arttı. Kiralık dairelere talebin olduğunu ancak satılıklara talebin biraz daha azaldığını söyleyen emlakçı Şerafettin Başaran, "Vatandaşlar şu anda yeni binalara talep gösteriyor. Eskiden 1999 deprem öncesi olan konutlara ilgi varken şu an da ilgi azaldı. Vatandaşlar, İstanbul'un fay hattından uzak deprem riski daha az bölgelerine göç etmeye başladı. Daha riskli ilçelerde oturanlar evlerini satıp, daha az riskli bölgelere gitmek istiyor. Az da olsa şehir dışına gitmek isteyenler de oluyor" dedi.

1999 öncesi yapılan konutlara talep düştü

Eski binalara talebin olmadığını, fiyatların da sabit kaldığını belirten Başaran, "Yaşanan deprem felaketinin etkisiyle şu anda eski binalara ilgi azaldı. İlerleyen zamanlarda eski dairelerde fiyatlar düşecek" ifadelerini kullandı.

"Başakşehir ve Arnavutköy'e ilgi var"

Deprem riskinin daha az olduğu bölgelere talep olduğunu belirten Başaran, "Başakşehir, Kayaşehir, Arnavutköy civarlarında daha çok talep var. Deprem bölgesinden İstanbul'a gelenler de var ancak genellikle akrabalarının yanına gidiyorlar" dedi.

"Radye temeli olan binalara taşınmak gerekir, eski binalara deprem testi yapmak lazım"

Daire sahiplerinin depremzedelere yardımcı olmaları gerektiğini söyleyen Başaran, "Daire fiyatlarını yükseltmemeleri gerekiyor veya daha uyguna vermeleri lazım. Emlakçılar olarak da bizde elimizden geleni yapmamız lazım. 1999 sonrası evlere girmek gerekiyor ve radye temeli olan binalara taşınmak gerekir. Eski binalara deprem testi yapmak lazım" diye konuştu.

"Fiyatlar sabit kaldı"

Başaran, hem kiralık hem de satılık daire fiyatlarının sabit kaldığını söyleyerek, "Bahçelievler bölgesinde 2+1 kiralık daire 7 bin lira ile 9 bin lira arasında değişiyor. Sıfır binalarda biraz daha yüksek, 12-13 bin lira bandında seyrediyor. Satılıkta ise 2+1 daire ortalama 2 milyon lira civarında seyrediyor" dedi.

 

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