İstanbul’da deprem sonrası toplanma alanları nerede? Acil toplanma alanı sorgulaması Megakent İstanbul'da son günlerde meydana gelen depremler, vatandaşlarda korku ve panik yaratabiliyor. Vatandaşlar İstanbul'da deprem sonrasında gidebileceği acil toplanma alanları nerede merak ediyor ve bu konuyu araştırıyor. Peki, İstanbul’da deprem sonrası toplanma alanları nerede? İşte e devlet aracılığı ile öğrenilebileceği deprem toplanma alanları...

Megakent İstanbul'da son günlerde meydana gelen depremler, vatandaşlarda korku ve panik yaratabiliyor. Vatandaşlar İstanbul'da deprem sonrasında gidebileceği acil toplanma alanları nerede merak ediyor ve bu konuyu araştırıyor. Peki, İstanbul’da deprem sonrası toplanma alanları nerede? İşte e devlet aracılığı ile öğrenilebileceği deprem toplanma alanları... İstanbul’da deprem sonrası toplanma alanları nerede? Acil toplanma alanları ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) sayfasına giriş yaparak “Acil Toplanma Alanı Sorgulama” başlığında bulundukları yerdeki uygun toplanma alanlarını öğrenebilirler. Aciş toplanma alanı sorgulaması yapmak için tıklayınız

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