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İstanbul’da deprem sonrası toplanma alanları nerede? Acil toplanma alanı sorgulaması

Megakent İstanbul'da son günlerde meydana gelen depremler, vatandaşlarda korku ve panik yaratabiliyor. Vatandaşlar İstanbul'da deprem sonrasında gidebileceği acil toplanma alanları nerede merak ediyor ve bu konuyu araştırıyor. Peki, İstanbul’da deprem sonrası toplanma alanları nerede? İşte e devlet aracılığı ile öğrenilebileceği deprem toplanma alanları...

27 Eylül 2019 Cuma 20:38
İstanbul’da deprem sonrası toplanma alanları nerede? Acil toplanma alanı sorgulaması

Megakent İstanbul'da son günlerde meydana gelen depremler, vatandaşlarda korku ve panik yaratabiliyor. Vatandaşlar İstanbul'da deprem sonrasında gidebileceği acil toplanma alanları nerede merak ediyor ve bu konuyu araştırıyor. Peki, İstanbul’da deprem sonrası toplanma alanları nerede? İşte e devlet aracılığı ile öğrenilebileceği deprem toplanma alanları...

İstanbul’da deprem sonrası toplanma alanları nerede?

Acil toplanma alanları ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) sayfasına giriş yaparak “Acil Toplanma Alanı Sorgulama” başlığında bulundukları yerdeki uygun toplanma alanlarını öğrenebilirler.

Aciş toplanma alanı sorgulaması yapmak için tıklayınız

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 20:38
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