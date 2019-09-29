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İstanbul'da deprem nedeniyle yarın hangi okullar tatil oldu?

İstanbul'da deprem nedeniyle yarın hangi okullar tatil oldu? sorusu son dakika haberi olarak gündemde yerini aldı. İstanbul Valiliği, 5,8'lik depremin ardından meydana gelen hasar nedeniyle 29 okulda 30 Eylül 2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Peki, İstanbul'da yarın 30 Eylül Pazartesi günü hangi okullar için tatil yapıldı? İstanbul'da hangi okullarda eğitime ara verilecek? İstanbul'da deprem nedeniyle yarın hangi okullar tatil oldu? İşte ayrıntılar...

29 Eylül 2019 Pazar 17:56
İstanbul'da deprem nedeniyle yarın hangi okullar tatil oldu?

İstanbul'da deprem nedeniyle yarın hangi okullar tatil oldu? sorusu son dakika haberi olarak gündemde yerini aldı. İstanbul Valiliği, 5,8'lik depremin ardından meydana gelen hasar nedeniyle 29 okulda 30 Eylül 2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Peki, İstanbul'da yarın 30 Eylül Pazartesi günü hangi okullar için tatil yapıldı? İstanbul'da hangi okullarda eğitime ara verilecek? İstanbul'da deprem nedeniyle yarın hangi okullar tatil oldu? İşte ayrıntılar...

İstanbul'da deprem nedeniyle yarın hangi okullar tatil oldu?

Yapılan açıklamada ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okulda 30 Eylül 2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyuruldu.

İstanbul Valiliği, "Öğrencilerimizin 1 Ekim'den itibaren hangi okullarda eğitim-öğretime devam edecekleri yarın saat 14.00’e kadar duyurulacaktır." denildi.İstanbul Valiliği, "Öğrencilerimizin 1 Ekim'den itibaren hangi okullarda eğitim-öğretime devam edecekleri yarın saat 14.00’e kadar duyurulacaktır." denildi.

Daha önce Sultangazi, Bahçelievler ve Silivri'nin de aralarında bulunduğu 9 ilçede 14 okulda eğitime ara verilmişti. Daha önce Sultangazi, Bahçelievler ve Silivri'nin de aralarında bulunduğu 9 ilçede 14 okulda eğitime ara verilmişti. Yapılan açıklamada ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okulda 30 Eylül 2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyuruldu. 

Ağır hasarlı olarak tespit edilen okullar

BAHÇELİEVLER Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi
BAHÇELİEVLER Yenibosna Ortaokulu
BÜYÜKÇEKMECE Mimarsinan İlkokulu ve Ortaokulu
ÇATALCA Arif Nihat Asya MTAL
GAZİOSMANPAŞA Vefa Poyraz Anadolu Lisesi
GAZİOSMANPAŞA Küçükköy İHL (A Blok)
GAZİOSMANPAŞA 100. Yıl İlk/Ortaokulu
PENDİK Seyit Burhan Toprak İlkokulu
SANCAKTEPE Sancaktepe Rehberlik ve Araştırma Merk.

Az hasarlı olarak tespit edilen okulların listesi

ARNAVUTKÖY Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu
AVCILAR Abdulkadir Uztürk Ortaokulu
BEYKOZ Fatinhoca İlkokulu
BÜYÜKÇEKMECE Güzelce Cevdet Zebure Kotan Ortaokulu
EYÜPSULTAN Üçşehitler İlkokulu ve Ortaokulu
FATİH Fatih Çapa Fen Lisesi Yurdu
GAZİOSMANPAŞA Gazi Paşa İlkokulu
GAZİOSMANPAŞA Şehit Öğretmen Mustafa Gümüş Ortaokulu
GAZİOSMANPAŞA Karlıtepe Ortaokulu
GÜNGÖREN Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu
KÜÇÜKÇEKMECE Söğütlüçeşme Ortaokulu
KÜÇÜKÇEKMECE Tahsin Banguoğlu İlkokulu
KÜÇÜKÇEKMECE Nergiz Anaokulu
MALTEPE Halit Armay Anadolu Lisesi
PENDİK Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
PENDİK Ergenekon İlk/Ortaokulu
SANCAKTEPE Osmangazi İlkokulu
SİLİVRİ Prof. Dr. Besim ÜSTÜNEL Anaokulu
SULTANGAZI İstiklal Ortaokulu
ÜSKÜDAR Burhan Felek Anadolu Lisesi

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 olan bu okullarda 30 Eylül 2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyuruldu. 

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 17:59
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