İstanbul'da deprem mi oldu son dakika! İstanbul'da saat 11:00 sularında deprem olduğu bilgisi geldi. Peki İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu? İstanbul'da meydana gelen depremin kaç şiddetinde olduğu konusunda AFAD hem de Kandilli Rasathanesinden son dakika İstanbul depremine ilişkin bir açıklama yapılması bekleniyordu. Kandilli Rasathanesi'nin son dakika bildirimine göre Marmara Denizi, Silivri açıklarında deprem meydana geldi. Depremin şiddetinin 3.1 olduğu açıklandı.

Son deprem haberleri: Saat 11.01'de İstanbul ve çevre illerde de hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre depremin Marmara Ereğlisi açıklarında 4,7 büyüklüğünde olduğu belirtildi. Saat 10.30'da Silivri açıklarında 3,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.