İstanbul'da deprem! Birçok ilçede hissedildi
Son dakika haberine göre, İstanbul'da 03:14'te deprem meydana geldi. İstanbul Kağıthane merkezli 3.1 büyüklüğünde deprem birçok ilçeden şiddetli hissedildi.
Son dakika bilgisine göre; Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, İstanbul Kağıthane merkezli 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi saat 03:15'te İstanbul Kağıthane'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 12.1 kilometre olarak açıklandı.
AFAD, İstanbul Kağıthane'de 3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
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