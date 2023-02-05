  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Düşen Yunan uçağının pilotunun babasından 'Türk' düşmanlığı! Erdoğan’a küstah sözler

Diyarbakır'da yolcu otobüsü şarampole düştü: Çok sayıda yaralı var

Altın neden çöktü? Hatice Kolçak açıkladı: Gram altın o rakama düşerse şaşırmayın

Biden'dan 'casus balon' açıklaması: İcabına bakacağız

Milli Eğitim Bakanlığı öğrenciler için müjdeli haberi duyurdu! Ücretsiz verilecek

Bakan Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz ve Ege'de...

Mehmet Şef'in derdi pes dedirtti! Çileden çıkaran sözler

Rusya'dan AB'ye sert tepki

Dünyayı altüst eden, kanseri olanlarda çığır açacak o çarpıcı araştırma: Karıncalar teşhis ediyor! Müthiş olacak

Yargıtay Eski Başkanı Hamdi Yaver Aktan yine başını gösterdi! İmamoğlu'na Beraat, Şevki Yılmaz'a hapis, Erdoğan'a siyasi yasak!
Gündem İstanbul'da deprem! Birçok ilçede hissedildi
Gündem

İstanbul'da deprem! Birçok ilçede hissedildi

Son dakika haberine göre, İstanbul'da 03:14'te deprem meydana geldi. İstanbul Kağıthane merkezli 3.1 büyüklüğünde deprem birçok ilçeden şiddetli hissedildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-05 03:31:00 - 2023-02-05 03:55:57
İstanbul'da deprem! Birçok ilçede hissedildi

Son dakika bilgisine göre; Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, İstanbul Kağıthane merkezli 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi saat 03:15'te İstanbul Kağıthane'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 12.1 kilometre olarak açıklandı.

AFAD, İstanbul Kağıthane'de 3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

NATO'nun kritik görevi Türkiye'ye vermesi Yunanistan'da depreme neden oldu: Tüm cepheyi sarar
NATO'nun kritik görevi Türkiye'ye vermesi Yunanistan'da depreme neden oldu: Tüm cepheyi sarar

Gündem

NATO'nun kritik görevi Türkiye'ye vermesi Yunanistan'da depreme neden oldu: Tüm cepheyi sarar

Osmaniye'de korkutan deprem!
Osmaniye'de korkutan deprem!

Yerel

Osmaniye'de korkutan deprem!

Çorum'da 4 büyüklüğünde deprem
Çorum'da 4 büyüklüğünde deprem

Gündem

Çorum'da 4 büyüklüğünde deprem

Prof. Dr. Naci Görür'den Osmaniye depremi sonrası uyarı!
Prof. Dr. Naci Görür'den Osmaniye depremi sonrası uyarı!

Yerel

Prof. Dr. Naci Görür'den Osmaniye depremi sonrası uyarı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23