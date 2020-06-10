İstanbul’da deniz polisi ve il tarım müdürlüğü kaçak avcılık denetimi gerçekleştirdi

İSTANBUL (İHA) – İstanbul’da deniz polisi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Marmara Denizi’nde su ürünleri ve avcılık yönetmeliği kapsamında balık avına çıkan teknelere denetlemelerde bulundu.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri ve deniz polisleri, akşam saat 22:00 ila gece saat 04:00 arasında Marmara Denizi’nde balık avına çıkan teknelere su ürünleri ve avcılık yönetmeliği kapsamında denetlemelerde bulundu. Yapılan denetlemeye sahil güvenlik ve Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de katıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde denize ağ atan teknelerin evraklarını inceleyen ekipler, usule uygun olmayan uygulamalara karşı balıkçılara uyarılarda bulundu. Yenikapı sahilinde denetim sırasında ekiplerin kontrolüne takılan bir gruba ise izinsiz midye çıkardıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulandı. Öte yandan balık avına çıkan teknelerin yapılan incelemelerde su ürünleri ve avcılık yönetmeliğine aykırı davranmadıkları ve usule uygun avcılık yaptıkları görüldü.

‘’ Şuanda bizler palamut ve lüfer yiyebiliyorsak gelecek nesiller de yiyebilmeli ‘’

Denetim öncesi açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü mühendisi Yakup Baran,

‘’ Bu gece 1380 sayılı Su Ürünleri kanunu kapsamında İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte ortak bir denetim gerçekleştireceğiz Marmara denizinde. Bu denetimimizde şuan sezonun kapalı olmasından dolayı yasadışı avcılık ile mücadele ile alakalı denetimlerimizi gerçekleştireceğiz. Bu denetimde kıyı balıkçıları dediğimiz balıkçıları denetleyeceğiz. Balıkçı gemilerinin ruhsatlarını, izin belgelerini ,tutmuş oldukları balık miktarlarını ve boyutlarının kontrollerini gerçekleştireceğiz. Bu denetimimizin amacı sürdürülebilir balıkçılığı sağlamaktır. Şuanda bizler palamut ve lüfer yiyebiliyorsak gelecek nesiller de yiyebilmeli. Buradaki amacımız denizlerimizin hor kullanılmasını engellemektir. Bu nedenle sürdürülebilir bir balıkçılık faaliyetini hedefliyoruz ’’dedi.