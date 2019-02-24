İstanbul'da dehşete düşüren olay! Bahçede ölü bulundu Şişli'de bir site bahçesinde ceset bulunurken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

İstanbul Şişli'de bir kişi site bahçesinde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde dolaşan vatandaş, hareketsiz yatan birini gördü. Morga kaldırıldı Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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