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İstanbul'da dehşet anları! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

İstanbul'un Eyüp Sultan ilçesine bağlı Alibeyköy’de bir şahıs, alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı ağabey-kardeşe sokak ortasında kurşun yağdırdı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 18:15
İstanbul'da dehşet anları! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Olay, Eyüp Yeşilpınar Mahallesi Girne Caddesi Şimşek Sokak’ta saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak-verecek meselesi olan şahıslar sokak üzerinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Saldırgan belindeki silahla Uğur T. ve Ufuk T. kardeşlere kurşun yağdırdı. Bel altından isabet eden mermilerle yaralanan şahıslar yere yığıldı. Saldırgan ise beyaz bir araçla olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaralı şahıslara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Olay yerinde incelemeler yapan polis ekipleri, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

"SİLAH SESİNDEN DIŞARI ÇIKAMADIM"

Silah seslerini duyunca dükkanına kaçtığını ifade eden Ahmet Aydemir, “Tartışıyorlardı. Ben bir şey görmedim. Silah sıkmaya başlayınca içeri kaçtım. Vurulan bir tanesi buraya geldi. Burada yığıldı kaldı. 2 kişi vuruldu. Ateş eden kişiydi. Kaçarken görmedim. Silah sesinden dışarı çıkamadım. Mermiler bu tarafa doğru geliyordu. Vurulanlardan birinin durumu ağır olması lazım. Bayağı bir kan kaybetti. 8-10 el silah sesi duydum” dedi.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 18:15
  1. İstanbul
  2. Alibeyköy
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  5. Adam yaralama
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