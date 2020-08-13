İstanbul'da dehşet anları! Operatör, kepçenin uçlarıyla kadını yere savurdu

İstanbul'un Şişli ilçesinde dün meydana gelen olayda yol yapım çalışması sırasında bir kepçe operatörü, o sırada elinde alışveriş poşetleriyle evine gitmekten olan 57 yaşındaki kadına çarparak savurdu.

Dün saat 12.40 sıralarında Beyoğlu Okmeydanı'nda gelen olayda, semtteki bir sokakta yürütülen yol yapım çalışmasında facianın eşiğinden dönüldü. Çalışma kapsamında kepçesindeki hafriyatı kamyona boşaltmaya başlayan 23 yaşındaki kepçe operatörü Birkan K., manevra yaparak sokağa girmek isterken o sırada oradan geçen bir kadına çarptı.

Kadının kalçası kırıldı

Elinde alışveriş poşetleriyle evine giden Asiye Sarı isimli kadın, kepçenin sivri uçlarının kendisine çarpması sonucu yere savruldu. Meydana gelen olay nedeniyle 57 yaşındaki kadının kalçasının kırıldığı öğrenilirken, dehşet dolu anlar da anbean kameralara yansıdı.

Savcılık talimatıyla serbest bırakıldı

Facianın eşiğinden dönüldüğü an sonrası olay yerine birçok ekip sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Sarı'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kepçe operatörünün de olay yerine gelen polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü. Yaşanan kaza nedeniyle hakkında “taksirle yaralama” suçundan adli işlem yapılan Birkan K., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan polis ekiplerinin kazayla ilgili inceleme başlattığı belirtildi.