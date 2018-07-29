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İstanbul'da dehşet! 120 kişi hastaneye koştu

İstanbul Sultanbeyli'de bir firmaya yemek şirketi tarafından tedarik edilen yemeklerden yiyen 120 kişi zehirlenerek hastanelere akın etti.

29 Temmuz 2018 Pazar 13:08
İstanbul'da dehşet! 120 kişi hastaneye koştu

Sultanbeyli'de bir lojistik firmasına bağlı yemek yapan bir firmanın dağıttığı yemeklerden yiyen yaklaşık 120 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu.

YEMEĞİ YİYEN HASTANEYE KOŞTU

Sultanbeyli Adil Mahallesi'nde bulunan lojistik firmasına bağlı yemek şirketi öğle yemeğinde çorba, kaşarlı şinitzel, makarna, kavun ve dondurma dağıttı. Dağıtılan yemekten yiyen 120 kişi ise rahatsızlanarak devlet ve özel olmak üzere ilçedeki çeşitli hastanelere başvurdu.

EKİPLER İNCELEME BAŞLATTI

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde müdahale edilen kişilerin durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis ekipleri yemek firmasında inceleme yaptı. Tarım Müdürlüğü'nden gıda denetim ekipleri de yemek yapılan firmaya gelerek inceleme başlattı. İş yerinde yaklaşık bin kişilik yemek çıktığı öğrenilirken, bir kişinin bilgisine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 13:08
  1. Gıda zehirlenmesi
  2. Tarım Müdürlüğü

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