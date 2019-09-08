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İstanbul'da 'değnekçi' operasyonu devam ediyor! 69 kişi gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince İSPARK'a ait otoparklarda mesai saatleri dışında park eden sürücülerden haksız yere para talep eden değnekçi ve valelere yönelik operasyonlar sürüyor. 3 gündür süren operasyonların sonuncusunda 17 değnekçi gözaltına alınırken, bu sayı toplamda 69'a ulaştı.

08 Eylül 2019 Pazar 08:11
İstanbul'da 'değnekçi' operasyonu devam ediyor! 69 kişi gözaltında

İstanbul’da, İSPARK'a ait otoparklarda mesai saatleri dışında park eden sürücülerden haksız yere para talep eden değnekçi ve valelere yönelik üç gündür devam eden operasyonlara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, üç günde 69 kişinin gözaltına alınarak, hakkında cezai işlem yapıldığı belirtildi.

3 gün boyunca operasyon

İstanbul’da gelen şikayetler üzerine, özellikle bazı ilçelerin merkezi ve işlek yerlerinde mesai saatleri dışında vatandaşlardan haksız yere para talep edildiği tespit edildi. Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan İSPARK'a ait olan yerlerde, vatandaşlardan haksız yere para alan “değnekçilere” yönelik 3 gün boyunca operasyon düzenlendi. Bakırköy, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Fatih ve Kadıköy ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlara sivil trafik, asayiş ve trafik ekipleri ve bekçiler katıldı.

Dün 175 otoparkta kontrol yapıldı

Polis ekipleri mesaisi bitmeyen noktalardaki görevlileri de Genel Bilgi Taramasına (GBT) tabi tuttu. Şüpheli bulunan bazı kişiler de sorgulanmak üzerine gözaltına alındı.

Operasyonlara ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yazılı bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada,“07.09.2019 Cumartesi günü 175 tane İSPARK’a ait otoparkta yapılan kontrollerde toplam 17 değnekçi şahsa işlem yapılmak üzere polis merkezlerine intikal ettirildi. 3 günde yapılan uygulamada toplam 69 kişiye işlem yapıldı” ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 08:11
  1. İSPARK
  2. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü
  3. değnekçi
  4. valeler
  5. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
  6. Bakırköy
  7. Beyoğlu
  8. Şişli
  9. Beşiktaş
  10. Fatih
  11. Kadıköy
  12. Genel Bilgi Taraması (GBT)
  13. İstanbul Emniyet Müdürlüğü

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