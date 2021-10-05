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Yerel İstanbul'da DEAŞ'a ağır darbe
Yerel

İstanbul'da DEAŞ'a ağır darbe

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 11:38:00 -
İstanbul'da DEAŞ'a ağır darbe

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 16 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile iltisaklı oldukları, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, maddi kaynak ve lojistik arayışı içerisinde oldukları belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, sabah saatlerinde 10 ilçede belirlenen 18 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda yabancı uyruklu 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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