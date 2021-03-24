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Gündem İstanbul'da DEAŞ operasyonu için düğmeye basıldı
Gündem

İstanbul'da DEAŞ operasyonu için düğmeye basıldı

İstanbul'un 10 ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 16’sı yabancı uyruklu 18 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 04:53:00 -
İstanbul'da DEAŞ operasyonu için düğmeye basıldı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 10 ilçede 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Irak ve Suriye’deki çatışma bölgelerinde uzun süre bulunduktan sonra yasa dışı yollarla yurda giren ve İstanbul’a geldiği belirlenen 16’sı yabancı uyruklu 18 örgüt üyesini gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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