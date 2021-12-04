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Gündem İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var
Gündem

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 09:52:00 -
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 7 ilçede 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 10 örgüt üyesini gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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