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Yerel İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda dokümana el konuldu
Yerel

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda dokümana el konuldu

İstanbul'da polis ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde arama yapan ekipler, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 10:24:00 - 2021-07-30 10:40:11
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda dokümana el konuldu

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, 8 ilçede belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, örgüt üyesi olduğu iddia edilen 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde arama yapan ekipler, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirdi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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